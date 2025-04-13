УНИКС — ЦСКА: прямая трансляция встречи Единой лиги начнётся в 14:00

В воскресенье, 13 апреля, в Единой лиге ВТБ в рамках заключительного тура регулярного сезона-2024/2025 состоится центральный матч между двумя лидерами — казанским УНИКСом и московским ЦСКА. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, начало которой запланировано на 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и шесть поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Ранее главный тренер ЦСКА Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящей встречи с УНИКСом.