Игроки «Лейкерс» нанесли ущерб своей же раздевалке на $ 17 тыс. после выхода в плей-офф

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» во время празднования выхода в стадию плей-офф в сезоне-2024/2025 нанесли ущерб своей раздевалке на стадионе «Крипто.ком Арена» на сумму в $ 17 тыс., сообщило издание Sports Illustrated.

«Озёрники» обыграли команду «Хьюстон Рокетс» со счётом 140:109, а после матча в раздевалке вылили на главного тренера коллектива Джей Джей Редика восемь вёдер с водой, повредив покрытие пола.

Мокрый Редик на пресс-конференции Фото: Кадр из видео

«Вся раздевалка буквально стала озером», — сказал игрок «Лейкерс» Руи Хатимура на пресс-конференции после встречи с «Хьюстоном».

Соперник коллектива из Лос-Анджелеса в первом раунде плей-офф ещё неизвестен.