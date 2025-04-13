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Игроки «Лейкерс» нанесли ущерб своей же раздевалке на $ 17 тыс. после выхода в плей-офф

Игроки «Лейкерс» нанесли ущерб своей же раздевалке на $ 17 тыс. после выхода в плей-офф
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Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» во время празднования выхода в стадию плей-офф в сезоне-2024/2025 нанесли ущерб своей раздевалке на стадионе «Крипто.ком Арена» на сумму в $ 17 тыс., сообщило издание Sports Illustrated.

«Озёрники» обыграли команду «Хьюстон Рокетс» со счётом 140:109, а после матча в раздевалке вылили на главного тренера коллектива Джей Джей Редика восемь вёдер с водой, повредив покрытие пола.

Мокрый Редик на пресс-конференции

Мокрый Редик на пресс-конференции

Фото: Кадр из видео

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей

«Вся раздевалка буквально стала озером», — сказал игрок «Лейкерс» Руи Хатимура на пресс-конференции после встречи с «Хьюстоном».

Соперник коллектива из Лос-Анджелеса в первом раунде плей-офф ещё неизвестен.

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