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Главный тренер «Лейкерс» Редик назвал достижением 50 побед в НБА

Главный тренер «Лейкерс» Редик назвал достижением 50 побед в НБА
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о выходе своих подопечных в стадию плей-офф сезона-2024/2025.

«Я просто невероятно горжусь нашей командой. Выиграть 50 матчей в регулярном чемпионате в любом сезоне — это достижение. А особенно в этом году, на мой взгляд, в Западной конференции, это так. И это заслуга наших игроков. Каждый из них в разное время вносил свой вклад в победу. Все они были частью нашей победной культуры», — приводит слова Редика издание Sports Illustrated.

Ранее стал известен ущерб, который игроки «озёрников» нанесли своей же раздевалке после игры с «Хьюстоном», когда гарантировали себе выход в плей-офф.

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