«Зенит» повторил своё достижение по победам подряд с учётом плей-офф Единой лиги

Баскетбольный клуб «Зенит» повторил своё достижение из сезона-2016/2017 по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ с учётом стадии плей-офф после того, как разгромно обыграл «Астану» в гостевом матче в Казахстане со счётом 101:67.

После победы над «Астаной» у «Зенита» 20 подряд выигранных матчей в Единой лиге. В сезоне-2016/2017 у них было столько же побед, и за всю историю российского первенства это достижение располагается на втором месте. На первом — московский ЦСКА с 25 победами в сезоне-2021/2022.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги в нынешнем розыгрыше, одержав 39 побед при пяти поражениях.