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«Зенит» повторил своё достижение по победам подряд с учётом плей-офф Единой лиги

«Зенит» повторил своё достижение по победам подряд с учётом плей-офф Единой лиги
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Баскетбольный клуб «Зенит» повторил своё достижение из сезона-2016/2017 по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ с учётом стадии плей-офф после того, как разгромно обыграл «Астану» в гостевом матче в Казахстане со счётом 101:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
67 : 101
Зенит
Санкт-Петербург
Астана: Пестов, Старкс, Щербак, Симонов, Амангельдинов, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Карасёв, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

После победы над «Астаной» у «Зенита» 20 подряд выигранных матчей в Единой лиге. В сезоне-2016/2017 у них было столько же побед, и за всю историю российского первенства это достижение располагается на втором месте. На первом — московский ЦСКА с 25 победами в сезоне-2021/2022.

«Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги в нынешнем розыгрыше, одержав 39 побед при пяти поражениях.

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