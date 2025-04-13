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Лука Дончич высказался о шансах «Лейкерс» на титул в 2025 году

Лука Дончич высказался о шансах «Лейкерс» на титул в 2025 году
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26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, по итогам матча с «Хьюстон Рокетс», завершившегося разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109, высказался о шансах «озёрников» на титул в сезоне-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
12 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Ривз - 23, Финни-Смит - 18, Хатимура - 16, Джеймс - 14, Вандербилт - 8, Хэйс - 7, Кнехт - 5, Джеймс - 3, Гудвин - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Винсент, Лень, Моррис
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 34, Шеппард - 14, Уильямс - 12, Холидей - 11, Родди - 9, Ландейл - 8, Данте - 8, Грин - 7, Грин - 6, Тэйт, Смит II, Адамс, Исон, Маквей

«Я думаю, мы — команда, которая способна справиться с любым соперником. Когда все сосредоточены, нас трудно обыграть, и это наша цель», — приводит слова Дончича издание FOX Sports.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик назвал достижением 50 побед в НБА, которые на свой счёт смогли записать его подопечные в сезоне-2024/2025.

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