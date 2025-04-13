Лука Дончич высказался о шансах «Лейкерс» на титул в 2025 году

26-летний словенский баскетболист Лука Дончич, представляющий коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, по итогам матча с «Хьюстон Рокетс», завершившегося разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109, высказался о шансах «озёрников» на титул в сезоне-2024/2025.

«Я думаю, мы — команда, которая способна справиться с любым соперником. Когда все сосредоточены, нас трудно обыграть, и это наша цель», — приводит слова Дончича издание FOX Sports.

Ранее главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик назвал достижением 50 побед в НБА, которые на свой счёт смогли записать его подопечные в сезоне-2024/2025.