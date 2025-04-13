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Игрок «Детройта» Шрёдер раскритиковал НБА за отменённый технический фол Эдвардса

Игрок «Детройта» Шрёдер раскритиковал НБА за отменённый технический фол Эдвардса
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31-летний немецкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Шрёдер, представляющий клуб «Детройт Пистонс» на позиции разыгрывающего защитника, раскритиковал руководство североамериканской лиги за отменённый технический фол звезды «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, из-за которого он должен был пропустить последний матч регулярного сезона с «Ютой Джаз».

Фото: Скриншот из социальных сетей

«Я люблю играть на площадке против этого парня [Эдвардса]. Но то, что творит НБА — это безумие. Будь на его месте Стю [Айзея Стюарт], я или Диллон [Брукс], то наш фол никогда бы не отменили», — написал Шрёдер в социальных сетях.

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