Экс-партнёр Джордана и пятикратный чемпион НБА поздравил Леброна с выходом в плей-офф

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер поздравил четырёхкратного обладателя титула звёздного форварда Леброна Джеймса, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», с выходом в плей-офф сезона-2024/2025.

«Мой брат просто продолжает играть в баскетбол и получать удовольствие…. Удачи в плей-офф», — написал Харпер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Калифорнийский клуб гарантировал себе прямую путёвку в плей-офф по итогам матча с «Хьюстон Рокетс», завершившегося разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109.

Ранее партнёр Леброна словенский защитник Лука Дончич оценил шансы «озёрников» на титул.