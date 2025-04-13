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Экс-партнёр Джордана и пятикратный чемпион НБА поздравил Леброна с выходом в плей-офф

Экс-партнёр Джордана и пятикратный чемпион НБА поздравил Леброна с выходом в плей-офф
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер поздравил четырёхкратного обладателя титула звёздного форварда Леброна Джеймса, представляющего коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», с выходом в плей-офф сезона-2024/2025.

«Мой брат просто продолжает играть в баскетбол и получать удовольствие…. Удачи в плей-офф», — написал Харпер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Калифорнийский клуб гарантировал себе прямую путёвку в плей-офф по итогам матча с «Хьюстон Рокетс», завершившегося разгромной победой «озёрников» со счётом 140:109.

Ранее партнёр Леброна словенский защитник Лука Дончич оценил шансы «озёрников» на титул.

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