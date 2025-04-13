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УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
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Сразу два лидера УНИКСа пропустят центральный матч тура с ЦСКА в Единой лиге

Сразу два лидера УНИКСа пропустят центральный матч тура с ЦСКА в Единой лиге
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Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС в преддверии начала центрального матча заключительного игрового дня регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА опубликовала информацию о травмированных игроках, которые пропустят встречу с действующими чемпионами.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре и начнётся в 14:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
1-я четверть
17 : 24
ЦСКА
Москва
УНИКС: Акун-Пёрселл, Рейнольдс, Комолов, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Капитан казанцев Дмитрий Кулагин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, не выйдет на паркет из-за болезни, а лёгкий форвард Михаил Беленицкий пропустит матч из-за травмы.

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