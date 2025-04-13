Сразу два лидера УНИКСа пропустят центральный матч тура с ЦСКА в Единой лиге

Пресс-служба баскетбольного клуба УНИКС в преддверии начала центрального матча заключительного игрового дня регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА опубликовала информацию о травмированных игроках, которые пропустят встречу с действующими чемпионами.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между УНИКСом и ЦСКА, которая будет доступна в Матч-центре и начнётся в 14:00 мск.

Капитан казанцев Дмитрий Кулагин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, не выйдет на паркет из-за болезни, а лёгкий форвард Михаил Беленицкий пропустит матч из-за травмы.