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Звезда «Лейкерс» Ривз объяснил, почему верит в чемпионство в 2025 году

Звезда «Лейкерс» Ривз объяснил, почему верит в чемпионство в 2025 году
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26-летний атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о вере в то, что калифорнийцы станут чемпионами в сезоне-2024/2025.

«Честно говоря, я чувствую, что мы можем выиграть чемпионство. Причина моей уверенности в том, что я вижу и знаю, как каждый в раздевалке верит в это.

На днях я пошутил со своим лучшим другом о том, что, по моим ощущениям, за один этот сезон прошло в общей сложности пять лет. Через что бы ни прошла наша команда, каждый раз, когда мы сталкиваемся с какими-либо трудностями, то сразу же возвращаемся в норму, и это всё, чего вы можете требовать от идеального коллектива», — приводит слова Ривза FOX Sports.

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