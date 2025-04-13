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МБА-МАИ — Енисей, результат матча 13 апреля 2025, счет 90:66, Единая лига ВТБ 2024-2025

МБА-МАИ прервала серию из трёх поражений, обыграв «Енисей» в заключительном матче ЕЛ
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В воскресенье, 13 апреля, в Москве на стадионе «Баскет Холл Москва» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором встречались местная МБА-МАИ и красноярский «Енисей». Для обеих команд это была последняя игра в регулярке, победу в которой одержали московские баскетболисты со счётом 90:66 (30:17; 25:15; 16:15; 19:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
90 : 66
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Личутин, Сорокин, Савченко, Певнев
Енисей: Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Скуратов, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк

Лучшим игроком в составе МБА-МАИ стал тяжёлый форвард Андрей Зубков, набравший по ходу матча 18 очков, семь подборов, пять передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+30». У Максима Барашкова — 19 очков, шесть подборов и один перехват.

У «Енисея» отличился Владислав Перевалов — 15 очков, два подбора и три передачи при трёх потерях.

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