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УНИКС — ЦСКА, результат матча 13 апреля 2025, счет 86:78, Единая лига ВТБ 2024-2025

УНИКС впервые обыграл ЦСКА в сезоне-2024/2025
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В воскресенье, 13 апреля, в Казани на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором встречались местный УНИКС и московский ЦСКА. Вице-чемпионы прошлого сезона впервые в сезоне обыграли действующих победителей со счётом 86:78 (17:24; 21:22; 25:15; 23:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 19, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 16, Бако - 14, Комолов - 10, Лопатин - 7, Платунов - 4, Торопов, Илюк, Стуленков
ЦСКА: Джекири - 17, Жан-Шарль - 16, Астапкович - 11, Уэйр - 9, Антонов - 8, Аврамович - 7, Тримбл - 5, Ухов - 3, М'Бай - 2, Ганькевич, Карпенко, Курбанов

Лучшим игроком в составе казанцев стал форвард Исмаэль Бако, оформивший по ходу встречи дабл-дабл. На его счету 14 очков, 13 подборов, две передачи, один блок-шот и один перехват при одной потере. Коэффициент эффективности «+29».

У армейцев отличился легионер Тони Джекири, набравший по ходу матча 17 очков, три подбора, четыре передачи и один блок-шот.

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