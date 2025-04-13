УНИКС впервые обыграл ЦСКА в сезоне-2024/2025

В воскресенье, 13 апреля, в Казани на стадионе «Баскет-Холл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором встречались местный УНИКС и московский ЦСКА. Вице-чемпионы прошлого сезона впервые в сезоне обыграли действующих победителей со счётом 86:78 (17:24; 21:22; 25:15; 23:17).

Лучшим игроком в составе казанцев стал форвард Исмаэль Бако, оформивший по ходу встречи дабл-дабл. На его счету 14 очков, 13 подборов, две передачи, один блок-шот и один перехват при одной потере. Коэффициент эффективности «+29».

У армейцев отличился легионер Тони Джекири, набравший по ходу матча 17 очков, три подбора, четыре передачи и один блок-шот.