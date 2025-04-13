Стефен Карри — о решающем матче с «Клипперс»: седьмая игра финала НБА
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36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, в преддверии последнего матча регулярного чемпионата в сезоне-2024/2025 с «Лос-Анджелес Клипперс» высказался о возможной атмосфере на арене «Чейз Центр».
НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я не хочу показаться слишком драматизирующим, но этот матч должен быть похож атмосферой на седьмую игру в финале», — приводит слова Карри Sports Illustrated.
Встреча между «воинами» и «парусниками» начнётся 13 апреля в 22:30 мск. В случае победы «Голден Стэйт» гарантирует себе выход в стадию плей-офф, а при поражении всё будет зависеть от результата параллельных матчей.
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