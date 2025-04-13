«Автодор» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Самару» в последнем матче Единой лиги

В воскресенье, 13 апреля, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором встречались местный «Автодор» и коллектив «Самара». Хозяева площадки одержали победу над гостями из Самары со счётом 84:69 (20:18; 25:19; 21:15; 18:17).

Саратовский клуб завершил сезон на позитивной для себя ноте — четыре выигранных встречи кряду.

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал легионер Чарльз Мэннинг, набравший по ходу встречи 14 очков, сделавший пять подборов, семь передач и два перехвата при одной потере.

В составе «Самары» отличился россиянин Андрей Сопин, играющий на позиции разыгрывающего защитника, — у него 22 очка, четыре подбора, шесть передач, один блок-шот и три перехвата при четырёх потерях.