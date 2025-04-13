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Автодор — Самара, результат матча 13 апреля 2025, счет 84:69, Единая лига ВТБ 2024-2025

«Автодор» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Самару» в последнем матче Единой лиги
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В воскресенье, 13 апреля, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором встречались местный «Автодор» и коллектив «Самара». Хозяева площадки одержали победу над гостями из Самары со счётом 84:69 (20:18; 25:19; 21:15; 18:17).

Саратовский клуб завершил сезон на позитивной для себя ноте — четыре выигранных встречи кряду.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 14, Сычков - 12, Халдеев - 10, Кроуфорд - 10, Пранаускис - 8, Кантер - 6, Беслач - 4, Агада - 4, Наумов - 2, Клименко, Яковлев
Самара: Сопин - 22, Пивцайкин - 15, Амосов - 13, М. Кулагин - 7, Прохоров - 5, Слетков - 4, Кашин - 3, Маруфов, Голдырев, Платонов

Лучшим игроком в составе «Автодора» стал легионер Чарльз Мэннинг, набравший по ходу встречи 14 очков, сделавший пять подборов, семь передач и два перехвата при одной потере.

В составе «Самары» отличился россиянин Андрей Сопин, играющий на позиции разыгрывающего защитника, — у него 22 очка, четыре подбора, шесть передач, один блок-шот и три перехвата при четырёх потерях.

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