Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил встретился с 47-м президентом США Дональдом Трампом на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который состоялся сегодня в Майами (штат Флорида, США). В главном поединке турнира австралийский боец Александр Волкановски победил единогласным решением судей представителя Бразилии Диего Лопеса, благодаря чему завоевал титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

Напомним, Шакилу 53 года. В североамериканской организации Дизель выступал с 1992 по 2011 год за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Майами Хит» и прочие.