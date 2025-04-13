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Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314

Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил встретился с 47-м президентом США Дональдом Трампом на турнире по смешанным единоборствам UFC 314, который состоялся сегодня в Майами (штат Флорида, США). В главном поединке турнира австралийский боец Александр Волкановски победил единогласным решением судей представителя Бразилии Диего Лопеса, благодаря чему завоевал титул чемпиона UFC в полулёгком весе.

UFC 2025. UFC 314, Майами, США
Александр Волкановски (W) — Диего Лопес
13 апреля 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Волкановски
Окончено
UD
Диего Лопес

Напомним, Шакилу 53 года. В североамериканской организации Дизель выступал с 1992 по 2011 год за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Майами Хит» и прочие.

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