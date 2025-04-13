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Пистиолис дал комментарий после первого поражения ЦСКА в матчах с УНИКСом в сезоне ЕЛ

Пистиолис дал комментарий после первого поражения ЦСКА в матчах с УНИКСом в сезоне ЕЛ
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу представителей Казани. Для московского коллектива это первое поражение в матчах с УНИКСом в текущем сезоне Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 19, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 16, Бако - 14, Комолов - 10, Лопатин - 7, Платунов - 4, Торопов, Илюк, Стуленков
ЦСКА: Джекири - 17, Жан-Шарль - 16, Астапкович - 11, Уэйр - 9, Антонов - 8, Аврамович - 7, Тримбл - 5, Ухов - 3, М'Бай - 2, Ганькевич, Карпенко, Курбанов

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Они были лучше и настойчивее нас, особенно после большого перерыва. Что касается нас, думаю, ключевым моментом стало начало второй половины, когда мы создавали множество хороших моментов, но не смогли их реализовать. В результате не отреагировали должным образом и ответили неудачными бросками. Наше нападение стало неэффективным, что позволило УНИКСу задать тон игры. Я не могу сказать, что ЦСКА не хватало мотивации. Скорее, наш оппонент был более мотивирован, чем мы.

Что касается полуфинала и повторных встреч с казанской командой, для начала в полуфинал нужно выйти. У нас серьёзные соперники. Если начнёшь думать сразу об этой стадии плей-офф, не пройдя четвертьфинал, это может привести к очень раннему завершению сезона.

В регулярном чемпионате у нас были свои взлёты и падения. Очевидно, что ЦСКА сохранил свой состав с прошлого года, что дало преимущество в начале сезона. Однако у нас были и плохие результаты, особенно в некоторых ключевых матчах. Важно помнить, что суть не в том, чтобы финишировать первыми в регулярном чемпионате, а в том, чтобы быть лучшими в конце плей-офф. Именно на это мы сейчас нацелены», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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