Пистиолис дал комментарий после первого поражения ЦСКА в матчах с УНИКСом в сезоне ЕЛ

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с казанским УНИКСом. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу представителей Казани. Для московского коллектива это первое поражение в матчах с УНИКСом в текущем сезоне Единой лиги.

«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Они были лучше и настойчивее нас, особенно после большого перерыва. Что касается нас, думаю, ключевым моментом стало начало второй половины, когда мы создавали множество хороших моментов, но не смогли их реализовать. В результате не отреагировали должным образом и ответили неудачными бросками. Наше нападение стало неэффективным, что позволило УНИКСу задать тон игры. Я не могу сказать, что ЦСКА не хватало мотивации. Скорее, наш оппонент был более мотивирован, чем мы.

Что касается полуфинала и повторных встреч с казанской командой, для начала в полуфинал нужно выйти. У нас серьёзные соперники. Если начнёшь думать сразу об этой стадии плей-офф, не пройдя четвертьфинал, это может привести к очень раннему завершению сезона.

В регулярном чемпионате у нас были свои взлёты и падения. Очевидно, что ЦСКА сохранил свой состав с прошлого года, что дало преимущество в начале сезона. Однако у нас были и плохие результаты, особенно в некоторых ключевых матчах. Важно помнить, что суть не в том, чтобы финишировать первыми в регулярном чемпионате, а в том, чтобы быть лучшими в конце плей-офф. Именно на это мы сейчас нацелены», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.