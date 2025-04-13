«Уралмаш» вырвал победу в концовке матча с «Локо» в последней игре регулярного сезона ЕЛ

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотив-Кубань» и екатеринбургским коллективом «Уралмаш». Победу со счётом 95:91 (22:30, 26:23, 24:24, 23:14) одержала команда из Екатеринбурга.

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал российский центровой Илья Попов. Ему удалось набрать 26 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе краснодарского клуба стал российский центровой Андрей Мартюк. Ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов и отдать пять передач.