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«Уралмаш» вырвал победу в концовке матча с «Локо» в последней игре регулярного сезона ЕЛ

«Уралмаш» вырвал победу в концовке матча с «Локо» в последней игре регулярного сезона ЕЛ
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным клубом «Локомотив-Кубань» и екатеринбургским коллективом «Уралмаш». Победу со счётом 95:91 (22:30, 26:23, 24:24, 23:14) одержала команда из Екатеринбурга.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 95
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Ведищев, Гудумак, Темиров, Чеваренков, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Дженкинс, Емченко, Шеянов
Уралмаш: Фомин, Эллис, Никишенко, Акрамов, Смагин, Писклов, Новиков, Белянков, Попов, Решетов

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал российский центровой Илья Попов. Ему удалось набрать 26 очков, сделать шесть подборов, отдать две передачи и совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе краснодарского клуба стал российский центровой Андрей Мартюк. Ему удалось набрать 18 очков, сделать пять подборов и отдать пять передач.

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