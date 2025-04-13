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Расписание плей-ин Единой лиги

Расписание плей-ин Единой лиги
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Определено расписание плей-ин Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. За попадание в плей-офф поборются «Пари Нижний Новгород» (7), «Парма» (8), МБА-МАИ (9) и «Енисей» (10).

Расписание плей-ин Единой лиги (время — московское):

Игра 1. 16 апреля. 19:00. «Пари Нижний Новгород» — «Парма»;
Игра 2. 16 апреля. 19:30. МБА-МАИ — «Енисей»;
Игра 3. 19 апреля. 15:00. Проигравший Игра 1 — Победитель Игра 2.

Победитель первой игры квалифицируется в плей-офф, где сыграет с ЦСКА (2). Второй участник плей-офф, который определится по итогам третьей игры плей-ин, встретится с «Зенитом» (1).

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги по итогу сезона-2024/2025 стал санкт-петербургский «Зенит», который выиграл в 39 матчах и проиграл лишь в пяти встречах.

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