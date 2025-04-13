Единая лига: результаты матчей 13 апреля

Сегодня, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся заключительный игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты Единой лиги 13 апреля:

МБА-МАИ — «Енисей» — 90:66;

УНИКС — ЦСКА — 86:78;

«Автодор» — «Самара» — 84:69;

«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 91:95.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (36 побед и восемь поражений).