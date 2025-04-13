Единая лига: результаты матчей 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся заключительный игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогли увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты Единой лиги 13 апреля:
МБА-МАИ — «Енисей» — 90:66;
УНИКС — ЦСКА — 86:78;
«Автодор» — «Самара» — 84:69;
«Локомотив-Кубань» — «Уралмаш» — 91:95.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
90 : 66
Енисей
Красноярск
МБА-МАИ: Барашков - 19, Певнев - 19, Зубков - 18, Трушкин - 8, Касаткин - 6, Воронов - 6, Белоусов - 5, Минченко - 3, Личутин - 3, Сорокин - 3, Савченко
Енисей: Перевалов - 15, Балашов - 11, Загретдинов - 10, Герасимов - 8, Долинин - 6, Близнюк - 6, Сонько - 5, Шлегель - 4, Одиноков - 1, Скуратов, Заворотний
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 19, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 16, Бако - 14, Комолов - 10, Лопатин - 7, Платунов - 4, Торопов, Илюк, Стуленков
ЦСКА: Джекири - 17, Жан-Шарль - 16, Астапкович - 11, Уэйр - 9, Антонов - 8, Аврамович - 7, Тримбл - 5, Ухов - 3, М'Бай - 2, Ганькевич, Карпенко, Курбанов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 69
Самара
Самарская область
Автодор: Джонс - 14, Мэннинг - 14, Сычков - 12, Халдеев - 10, Кроуфорд - 10, Пранаускис - 8, Кантер - 6, Беслач - 4, Агада - 4, Наумов - 2, Клименко, Яковлев
Самара: Сопин - 22, Пивцайкин - 15, Амосов - 13, М. Кулагин - 7, Прохоров - 5, Слетков - 4, Кашин - 3, Маруфов, Голдырев, Платонов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
91 : 95
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Мартюк - 18, Емченко - 14, Ведищев - 13, Узинский - 9, Макколл - 8, Шеянов - 8, Гудумак - 5, Квитковских - 5, Дженкинс - 5, Чеваренков - 3, Елатонцев - 3, Темиров
Уралмаш: Попов - 26, Акрамов - 18, Писклов - 16, Эллис - 12, Белянков - 11, Новиков - 10, Смагин - 2, Фомин, Никишенко, Решетов
Победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал санкт-петербургский «Зенит», на счету которого 39 побед и пять поражений. Второе место занял московский ЦСКА (37 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замкнул казанский УНИКС (36 побед и восемь поражений).
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