Перасович: победа над ЦСКА всегда важна. Матч был принципиален для самооценки УНИКСа

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу УНИКСа.

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Взять верх над ЦСКА всегда очень важно. Очевидно, что матч не имел значения с турнирной точки зрения, но для болельщиков и нашей самооценки действительно был принципиален. Я рад, что мы продемонстрировали, что можем обыгрывать такую сильную команду.

Сегодня мы играли сразу без четырёх баскетболистов, что, конечно, создавало определённые трудности. Ключевым моментом стала вторая половина встречи. Я думаю, что наша мотивация была значительно выше, чем у ЦСКА. Мы доминировали на щитах и нашли способ играть с ними на равных, несмотря на то что в первой половине казалось, что у УНИКСа нет шансов. Приятно отметить, что Александр Платунов вернулся после полуторамесячного перерыва», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.