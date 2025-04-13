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Перасович: победа над ЦСКА всегда важна. Матч был принципиален для самооценки УНИКСа

Перасович: победа над ЦСКА всегда важна. Матч был принципиален для самооценки УНИКСа
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович высказался о выступлении своих подопечных в матче с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу УНИКСа.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
86 : 78
ЦСКА
Москва
УНИКС: Найт - 19, Акун-Пёрселл - 16, Рейнольдс - 16, Бако - 14, Комолов - 10, Лопатин - 7, Платунов - 4, Торопов, Илюк, Стуленков
ЦСКА: Джекири - 17, Жан-Шарль - 16, Астапкович - 11, Уэйр - 9, Антонов - 8, Аврамович - 7, Тримбл - 5, Ухов - 3, М'Бай - 2, Ганькевич, Карпенко, Курбанов

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Взять верх над ЦСКА всегда очень важно. Очевидно, что матч не имел значения с турнирной точки зрения, но для болельщиков и нашей самооценки действительно был принципиален. Я рад, что мы продемонстрировали, что можем обыгрывать такую сильную команду.

Сегодня мы играли сразу без четырёх баскетболистов, что, конечно, создавало определённые трудности. Ключевым моментом стала вторая половина встречи. Я думаю, что наша мотивация была значительно выше, чем у ЦСКА. Мы доминировали на щитах и нашли способ играть с ними на равных, несмотря на то что в первой половине казалось, что у УНИКСа нет шансов. Приятно отметить, что Александр Платунов вернулся после полуторамесячного перерыва», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги.

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