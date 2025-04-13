Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги

Сегодня, 13 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с таблицей команд по итогам регулярного сезона-2024/2025.

1. «Зенит» (39 побед и пять поражений).

2. ЦСКА (37 побед и семь поражений).

3. УНИКС (36 побед и восемь поражений).

4. «Локомотив-Кубань» (32 победы и 12 поражений).

5. «Уралмаш» (24 победы и 20 поражений).

6. «Автодор» (20 побед и 24 поражения).

7. «Пари Нижний Новгород» (18 побед и 26 поражений).

8. «Парма» (18 побед и 26 поражений).

9. МБА-МАИ (15 побед и 29 поражений).

10. «Енисей» (14 побед и 30 поражений).

11. «Самара» (девять побед и 35 поражений).

12. «Астана» (две победы и 42 поражения).