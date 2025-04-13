Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги

Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, завершился регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с таблицей команд по итогам регулярного сезона-2024/2025.

1. «Зенит» (39 побед и пять поражений).
2. ЦСКА (37 побед и семь поражений).
3. УНИКС (36 побед и восемь поражений).
4. «Локомотив-Кубань» (32 победы и 12 поражений).
5. «Уралмаш» (24 победы и 20 поражений).
6. «Автодор» (20 побед и 24 поражения).
7. «Пари Нижний Новгород» (18 побед и 26 поражений).
8. «Парма» (18 побед и 26 поражений).
9. МБА-МАИ (15 побед и 29 поражений).
10. «Енисей» (14 побед и 30 поражений).
11. «Самара» (девять побед и 35 поражений).
12. «Астана» (две победы и 42 поражения).

Турнирная таблица Единой лиги
Материалы по теме
УНИКС впервые в сезоне одолел ЦСКА. Регулярка Единой лиги завершилась огненным триллером!
УНИКС впервые в сезоне одолел ЦСКА. Регулярка Единой лиги завершилась огненным триллером!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android