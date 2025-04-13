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Курбанов: может быть, я буду уже не нужен ЦСКА, когда начнут собирать команду под Евролигу

Курбанов: может быть, я буду уже не нужен ЦСКА, когда начнут собирать команду под Евролигу
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38-летний тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о возможном возвращении российских клубов в Евролигу.

«Возвращение в Евролигу? Скажут — будем играть. Я такого мнения на этот счёт. Потому что быть в перманентном состоянии ожидания — это не очень здорово. Конечно, хотелось бы вернуться, но мы этим ожиданием живём уже последние несколько лет. Есть ли у меня ещё надежды сыграть в Евролиге за ЦСКА? Может быть, я вообще буду уже не нужен клубу, когда начнут собирать команду под Евролигу. Посмотрим, что будет. Впереди паровоза бежать не хочется», — приводит слова Курбанова портал Legalbet.

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