Курбанов: может быть, я буду уже не нужен ЦСКА, когда начнут собирать команду под Евролигу

38-летний тяжёлый форвард московского ЦСКА Никита Курбанов поделился мнением о возможном возвращении российских клубов в Евролигу.

«Возвращение в Евролигу? Скажут — будем играть. Я такого мнения на этот счёт. Потому что быть в перманентном состоянии ожидания — это не очень здорово. Конечно, хотелось бы вернуться, но мы этим ожиданием живём уже последние несколько лет. Есть ли у меня ещё надежды сыграть в Евролиге за ЦСКА? Может быть, я вообще буду уже не нужен клубу, когда начнут собирать команду под Евролигу. Посмотрим, что будет. Впереди паровоза бежать не хочется», — приводит слова Курбанова портал Legalbet.