Назван самый результативный игрок регулярного чемпионата ЕЛ. Он выступает не за «Зенит»

28-летний атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» американец Джеремайя Мартин стал самым результативным игроком регулярного чемпионата Единой лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Американский игрок в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах. В среднем за встречу Джеремайя набирал 18,2 очка, делал 3,2 подбора, а также отдавал 4,7 передачи. Мартин также реализовывал 52,9% двухочковых и 39,1% трёхочковых бросков.

Джеремайя играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 по 2021 год в составах таких клубов, как «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». За команду из Екатеринбурга Мартин выступает с 2024 года.