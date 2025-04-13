Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван самый результативный игрок регулярного чемпионата ЕЛ. Он выступает не за «Зенит»

Назван самый результативный игрок регулярного чемпионата ЕЛ. Он выступает не за «Зенит»
Комментарии

28-летний атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» американец Джеремайя Мартин стал самым результативным игроком регулярного чемпионата Единой лиги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Американский игрок в минувшем сезоне принял участие в 35 матчах. В среднем за встречу Джеремайя набирал 18,2 очка, делал 3,2 подбора, а также отдавал 4,7 передачи. Мартин также реализовывал 52,9% двухочковых и 39,1% трёхочковых бросков.

Джеремайя играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 2020 по 2021 год в составах таких клубов, как «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс». За команду из Екатеринбурга Мартин выступает с 2024 года.

Материалы по теме
Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android