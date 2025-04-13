34 очка Притчарда помогли «Бостону» победить «Хорнетс» в последний день регулярки

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ти Ди Гарден» в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс». Победу со счётом 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18) одержали «кельты».

Самым результативным игроком в составе «Бостон Селтикс» стал разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард. В ходе игры ему удалось набрать 34 очка, сделать семь подборов, отдать семь передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Шарлотт Хорнетс» стал центровой из Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич. Ему удалось набрать 14 очков, сделать девять подборов и отдать две передачи.