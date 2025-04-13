Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

34 очка Притчарда помогли «Бостону» победить «Хорнетс» в последний день регулярки

34 очка Притчарда помогли «Бостону» победить «Хорнетс» в последний день регулярки
Комментарии

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Ти Ди Гарден» в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Шарлотт Хорнетс». Победу со счётом 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18) одержали «кельты».

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
93 : 86
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бостон Селтикс: Притчард - 34, Хозер - 15, Корнет - 11, Уолш - 10, Дэвисон - 9, Шейерман - 7, Петерсон - 4, Кета - 2, Норрис - 1, Крэйг, Тиллман
Шарлотт Хорнетс: Нуркич - 14, Окоги - 14, Симс - 12, Джеффрис - 11, Диабате - 10, Мур - 8, Бо - 6, Салон - 5, Гибсон - 4, Симпсон - 2, Карри

Самым результативным игроком в составе «Бостон Селтикс» стал разыгрывающий защитник Пэйтон Притчард. В ходе игры ему удалось набрать 34 очка, сделать семь подборов, отдать семь передач, а также совершить один перехват.

Наиболее результативным игроком в составе «Шарлотт Хорнетс» стал центровой из Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич. Ему удалось набрать 14 очков, сделать девять подборов и отдать две передачи.

Материалы по теме
Конец регулярки! Узнаем, кто продолжит борьбу в плей-офф НБА — 2025. LIVE
Live
Конец регулярки! Узнаем, кто продолжит борьбу в плей-офф НБА — 2025. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android