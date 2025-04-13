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Игроки НБА в среднем за год зарабатывают больше, чем пилоты Формулы-1 и футболисты

Игроки НБА в среднем за год зарабатывают больше, чем пилоты Формулы-1 и футболисты
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Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в среднем за один год зарабатывают больше денег, чем спортсмены, которые выступают в футболе, Национальной футбольной лиге (НФЛ), Формуле-1 и гонках NASCAR. Об этом сообщает портал Clutch Points.

По имеющимся данным, в среднем за год баскетболисты получают около $ 7 млн. В этот же промежуток времени пилоты Формулы-1 зарабатывают $ 4,1 млн, игроки в американский футбол — $ 3,9 млн, футболисты — $ 3,2 млн, а гонщики NASCAR — $ 1 млн.

Напомним, сегодня, 13 апреля, завершается регулярный чемпионат НБА, после которого стартуют стадии плей-ин и плей-офф.

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