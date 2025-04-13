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«Пэйсерс» в овертайме победили «Кавс» и другие результаты матчей команд Востока НБА

«Пэйсерс» в овертайме победили «Кавс» и другие результаты матчей команд Востока НБА
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 126:118 ОТ (26:32, 18:29, 23:24, 38:20, 21:13) в пользу коллектива из Индианы.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
118 : 126
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Тайсон - 31, Бейтс - 25, Томлин - 24, Портер - 20, Грин - 8, Траверс - 4, Томпсон - 3, Океке - 3, Аллен, Уэйд, Окоро
Индиана Пэйсерс: Джексон - 21, Фёрфи - 15, Брэдли - 14, Деннис - 13, Уокер - 11, Несмит - 10, Тёрнер - 9, Фриман - 8, Макконнелл - 8, Топпин - 7, Брайант - 7, Нембард - 3, Джонсон

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Джейлон Тайсон. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать семь подборов, отдать четыре передачи, совершить один-блок-шот и три перехвата.

Параллельно прошли ещё шесть матчей в Восточной конференции:

«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 102:122;
«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:113;
«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 118:119;
«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 117:105;
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 140:133;
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 93:86.

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