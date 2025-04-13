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«Пэйсерс» в овертайме победили «Кавс» и другие результаты матчей команд Востока НБА

Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Индианой Пэйсерс». Встреча завершилась со счётом 126:118 ОТ (26:32, 18:29, 23:24, 38:20, 21:13) в пользу коллектива из Индианы.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Джейлон Тайсон. В ходе встречи ему удалось набрать 31 очко, сделать семь подборов, отдать четыре передачи, совершить один-блок-шот и три перехвата.

Параллельно прошли ещё шесть матчей в Восточной конференции:

«Филадельфия Сиксерс» — «Чикаго Буллз» — 102:122;

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» — 105:113;

«Майами Хит» — «Вашингтон Уизардс» — 118:119;

«Атланта Хоукс» — «Орландо Мэджик» — 117:105;

«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 140:133;

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 93:86.