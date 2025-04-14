Пол Пирс назвал топ-5 лучших американских белых игроков НБА в данный момент

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс в эфире программы Speak назвал топ-5 лучших американских белых игроков организации в данный момент.

Топ-5 лучших американских белых игроков НБА в данный момент по версии Пирса.

1. Тайлер Хирроу (разыгрывающий защитник «Майами Хит»).

2. Остин Ривз (атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Чет Холмгрен (центровой «Оклахома-Сити Тандер»).

4. Пэйтон Притчард (разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс»).

5. Алекс Карузо (атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер»).

Напомним, Пирсу 47 лет. Он выступал в североамериканской организации с 1998 по 2017 год. На драфте НБА он был выбран под 10-м номером.