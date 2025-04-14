Дабл-даблы Сабониса и Валанчюнаса помогли «Сакраменто» победить «Санз»

13 апреля на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23) в пользу хозяев. Таким образом, коллектив из Сакраменто сможет провести первую игру плей-ин НБА на домашней арене.

Самыми результативным игроком в составе «Сакраменто Кингз» стали представители Литвы Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, которым удалось сделать дабл-дабл. Йонас набрал 22 очка и совершил 10 подборов. Сабонис, в свою очередь, набрал 20 очков и сделал 12 подборов.