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Дабл-даблы Сабониса и Валанчюнаса помогли «Сакраменто» победить «Санз»

Дабл-даблы Сабониса и Валанчюнаса помогли «Сакраменто» победить «Санз»
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13 апреля на стадионе «Голден Уан-центр» в Сакраменто состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23) в пользу хозяев. Таким образом, коллектив из Сакраменто сможет провести первую игру плей-ин НБА на домашней арене.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
109 : 98
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Валанчюнас - 22, Сабонис - 20, Лавин - 16, Лайлз - 11, Эллис - 9, Дерозан - 8, Макдермотт - 6, Мюррэй - 6, Картер - 5, Фульц - 4, Джонс - 2, Дэвис, Краудер
Финикс Санз: Аллен - 20, Джонс - 17, Данн - 12, Гиллеспи - 12, Игодаро - 10, Моррис - 8, О'Нил - 5, Ли - 4, Пламли - 4, Вашингтон Мл. - 2, Бриджес - 2, Мартин - 2, Бол

Самыми результативным игроком в составе «Сакраменто Кингз» стали представители Литвы Йонас Валанчюнас и Домантас Сабонис, которым удалось сделать дабл-дабл. Йонас набрал 22 очка и совершил 10 подборов. Сабонис, в свою очередь, набрал 20 очков и сделал 12 подборов.

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