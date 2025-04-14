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19 очков Портера помогли «Наггетс» победить «Рокетс» в последнем матче регулярки

19 очков Портера помогли «Наггетс» победить «Рокетс» в последнем матче регулярки
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13 апреля на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 126:111 (36:23, 29:29, 37:19, 24:40) в пользу коллектива из Денвера. Таким образом, «Наггетс» гарантировал себе место в плей-офф под четвёртым посевом и получит преимущество домашней арены в первом раунде.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
111 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Томпсон - 15, Ванвлит - 15, Шенгюн - 14, Ландейл - 11, Уитмор - 10, Брукс - 8, Исон - 8, Уильямс - 7, Холидей - 6, Грин - 5, Адамс - 4, Родди - 4, Данте - 2, Грин - 2, Шеппард
Денвер Наггетс: Портер - 19, Йокич - 18, Гордон - 18, Уэстбрук - 17, Маррей - 16, Браун - 11, Строутер - 9, Уотсон - 9, Джордан - 4, Тайсон - 2, Александер - 2, Ннаджи - 1, Шарич, Пикетт, Чанчар

Самым результативным игроком в составе колорадского коллектива стал американский лёгкий форвард Майкл Портер. Ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также совершить два блок-шота при двух потерях.

Наиболее результативным игроком в составе техасского клуба стал американский разыгрывающий защитник Фред Ванвлит. Он набрал 15 очков и отдал три передачи.

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