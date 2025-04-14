19 очков Портера помогли «Наггетс» победить «Рокетс» в последнем матче регулярки

13 апреля на стадионе «Тойота-центр» в Хьюстоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 126:111 (36:23, 29:29, 37:19, 24:40) в пользу коллектива из Денвера. Таким образом, «Наггетс» гарантировал себе место в плей-офф под четвёртым посевом и получит преимущество домашней арены в первом раунде.

Самым результативным игроком в составе колорадского коллектива стал американский лёгкий форвард Майкл Портер. Ему удалось набрать 19 очков, сделать семь подборов, а также совершить два блок-шота при двух потерях.

Наиболее результативным игроком в составе техасского клуба стал американский разыгрывающий защитник Фред Ванвлит. Он набрал 15 очков и отдал три передачи.