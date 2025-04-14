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20 очков Гэффорда не помогли «Далласу» победить «Мемфис»

20 очков Гэффорда не помогли «Далласу» победить «Мемфис»
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13 апреля на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22) в пользу коллектива из Мемфиса.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 97
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Стивенс - 31, Багли III - 25, Спенсер - 23, Хафф - 22, Уильямс Мл. - 12, Кавамура - 12, Джексон - 5, Кончар - 2
Даллас Маверикс: Гэффорд - 20, Харди - 17, Кристи - 14, Маршалл - 11, Джонс - 11, Динвидди - 8, Пауэлл - 6, Мартин - 6, Экзам - 4, Уильямс

Далее «Гриззлиз» (7) проведут первую игру плей-ин НБА на выезде, как и «Маверикс» (10), которые отправятся для встречи с «Сакраменто Кингз» (9).

Самым результативным игроком встречи стал американский лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Ламар Стивенс. Ему удалось набрать 31 очко, сделать шесть подборов, а также совершить три передачи.

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