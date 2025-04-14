20 очков Гэффорда не помогли «Далласу» победить «Мемфис»

13 апреля на стадионе «ФедЭксФорум» в Мемфисе состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфис Гриззлиз» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась со счётом 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22) в пользу коллектива из Мемфиса.

Далее «Гриззлиз» (7) проведут первую игру плей-ин НБА на выезде, как и «Маверикс» (10), которые отправятся для встречи с «Сакраменто Кингз» (9).

Самым результативным игроком встречи стал американский лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Ламар Стивенс. Ему удалось набрать 31 очко, сделать шесть подборов, а также совершить три передачи.