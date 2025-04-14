Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Голден Стэйт»

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости обыграли соперника в овертайме со счётом 124:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл: 37 очков, шесть подборов и 10 передач. В составе «Уорриорз» самым результативным игроком стал разыгрывающий Стефен Карри, записавший в свой актив 36 очков, три подбора и шесть передач.

«Уорриорз» завершили регулярный чемпионат НБА на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции и вышли в плей-ин. «Клипперс» расположились на пятом месте на Западе и продолжат свои выступления в плей-офф.

Добавим, что в параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 109:81.