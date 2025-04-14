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Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Голден Стэйт»

Дабл-дабл Джеймса Хардена помог «Клипперс» одержать победу в матче с «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости обыграли соперника в овертайме со счётом 124:119.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
119 : 124
ОТ
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Батлер - 30, Подзиемски - 19, Грин - 14, Хилд - 8, Луни - 6, Муди - 4, Пэйтон II - 2, Куминга, Ки, Сантос, Пост, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 37, Леонард - 33, Зубац - 22, Данн - 11, Пауэлл - 11, Богданович - 5, Джонс - 3, Коффи, Флауэрс, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Болдуин Мл., Симмонс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл: 37 очков, шесть подборов и 10 передач. В составе «Уорриорз» самым результативным игроком стал разыгрывающий Стефен Карри, записавший в свой актив 36 очков, три подбора и шесть передач.

«Уорриорз» завершили регулярный чемпионат НБА на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции и вышли в плей-ин. «Клипперс» расположились на пятом месте на Западе и продолжат свои выступления в плей-офф.

Добавим, что в параллельном матче «Портленд Трэйл Блейзерс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 109:81.

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