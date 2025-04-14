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Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА

Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА
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Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА.

Западная конференция:

(1) «Оклахома-Сити Тандер» — (8) Определится в плей-ин.
(4) «Денвер Наггетс» — (5) «Лос-Анджелес Клипперс».
(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» — (6) «Миннесота Тимбервулвз».
(2) «Хьюстон Рокетс» — (7) Определится в плей-ин.

Плей-ин турнир:

Матч между командами, занявшими 7-е и 8-е места:

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз»
Победитель получает 7-й посев в плей-офф.

Проигравший получит ещё один шанс.

Второй матч:

«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» (команды с 9-го и 10-го мест)

Победитель выйдет на проигравшего пары «7–8».

Финальный матч плей-ина:

Победитель игры «проигравший 7–8» vs «победитель 9–10»

Победитель получит 8-й посев в плей-офф.

Восточная конференция:

(1) «Кливленд Кавальерс» — (8) Определится в плей-ин.
(4) «Индиана Пэйсерс — (5) «Милуоки Бакс».
(3) «Нью-Йорк Никс» — (6) «Детройт Пистонс».
(2) «Бостон Селтикс» — (7) Определится в плей-ин.

Плей-ин турнир:

Матч между командами, занявшими 7-е и 8-е места:

«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс»

Победитель получает 7-й посев в плей-офф.
Проигравший получит ещё один шанс.

Второй матч:

«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» (команды с 9-го и 10-го мест)
Победитель выйдет на проигравшего пары «7–8».

Финальный матч плей-ина:

Победитель игры «проигравший 7–8» vs «победитель 9–10»
Победитель получит 8-й посев в плей-офф.

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