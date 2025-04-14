Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА

Стали известны все пары плей-офф и плей-ин НБА.
Западная конференция:
(1) «Оклахома-Сити Тандер» — (8) Определится в плей-ин.
(4) «Денвер Наггетс» — (5) «Лос-Анджелес Клипперс».
(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» — (6) «Миннесота Тимбервулвз».
(2) «Хьюстон Рокетс» — (7) Определится в плей-ин.
Плей-ин турнир:
Матч между командами, занявшими 7-е и 8-е места:
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Мемфис Гриззлиз»
Победитель получает 7-й посев в плей-офф.
Проигравший получит ещё один шанс.
Второй матч:
«Сакраменто Кингз» — «Даллас Маверикс» (команды с 9-го и 10-го мест)
Победитель выйдет на проигравшего пары «7–8».
Финальный матч плей-ина:
Победитель игры «проигравший 7–8» vs «победитель 9–10»
Победитель получит 8-й посев в плей-офф.
Восточная конференция:
(1) «Кливленд Кавальерс» — (8) Определится в плей-ин.
(4) «Индиана Пэйсерс — (5) «Милуоки Бакс».
(3) «Нью-Йорк Никс» — (6) «Детройт Пистонс».
(2) «Бостон Селтикс» — (7) Определится в плей-ин.
Плей-ин турнир:
Матч между командами, занявшими 7-е и 8-е места:
«Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс»
Победитель получает 7-й посев в плей-офф.
Проигравший получит ещё один шанс.
Второй матч:
«Чикаго Буллз» — «Майами Хит» (команды с 9-го и 10-го мест)
Победитель выйдет на проигравшего пары «7–8».
Финальный матч плей-ина:
Победитель игры «проигравший 7–8» vs «победитель 9–10»
Победитель получит 8-й посев в плей-офф.