В Донецке появится команда Высшей лиги под названием «Шахтёр»

В Донецке планируют создать баскетбольный «Шахтёр» и заявить его в Высшую лигу (третий по силе чемпионат в структуре российского баскетбола) в следующем сезоне. Об этом рассказал президент Федерации баскетбола ДНР Олег Головин.

«На базе Донецкого университета экономики и торговли сформирована основная мужская команда ДНР, которая представляет республику на всех статусных мероприятиях. И именно эту команду мы будем стараться в следующем сезоне выводить в Высшую лигу России. По уровню мы, в принципе, подтянулись и готовы соперничать с командами этого дивизиона. Открытым стоит вопрос строительства баскетбольного дворца для проведения матчей этой команды, которая будет называться «Шахтёр». Сейчас всё идёт к тому, чтобы велись проектные работы по строительству соответствующего спортивного сооружения, где наши донецкие команды смогут проводить домашние матчи», – рассказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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