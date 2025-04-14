Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — три россиянина

Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — три россиянина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли три россиянина (Илья Попов, представляющий «Уралмаш», Алексей Швед из «Зенита», а также игрок «Пари Нижний Новгород» Александр Чадов) и два спортсмена из-за рубежа.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Илья Попов («Уралмаш»);
Алексей Швед («Зенит»);
Исмаэль Бако (УНИКС);
Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»);
Калеб Агада («Автодор»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Напомним, победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, а тройку сильнейших замкнул УНИКС. Встречи стадии плей-ин состоятся 16 и 19 апреля, а игры плей-офф стартуют с 22 апреля.

Материалы по теме
Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?
Всё, что нужно знать о плей-офф Единой лиги. Кто станет чемпионом?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android