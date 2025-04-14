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Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке — три россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список вошли три россиянина (Илья Попов, представляющий «Уралмаш», Алексей Швед из «Зенита», а также игрок «Пари Нижний Новгород» Александр Чадов) и два спортсмена из-за рубежа.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Илья Попов («Уралмаш»);

Алексей Швед («Зенит»);

Исмаэль Бако (УНИКС);

Александр Чадов («Пари Нижний Новгород»);

Калеб Агада («Автодор»).

Фото: https://t.me/vtbleague

Напомним, победителем регулярного чемпионата Единой лиги стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, а тройку сильнейших замкнул УНИКС. Встречи стадии плей-ин состоятся 16 и 19 апреля, а игры плей-офф стартуют с 22 апреля.

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