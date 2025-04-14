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Аренас — о Ларсе Пиппен: она испортила бренды «Пиппен» и «Джордан»

Аренас — о Ларсе Пиппен: она испортила бренды «Пиппен» и «Джордан»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением об аресте сына шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана Маркуса. Инцидент произошёл в феврале. Маркуса арестовали за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при аресте. Аренас вспомнил о бывшей жене легенды НБА Скотти Пиппена Ларсе Пиппен, с которой встречался сын Джордана. Весной прошлого года они расстались.

«Он был просто обычным сыном Майкла Джордана, просто богатым, здоровым парнем, а потом ты вцепляешься в него. Когда его арестовали, я даже не назвал его «Маркус». Я сказал: «Чёрт, вот же Пиппен!» Безумие, я даже не могу больше произносить «Пиппен». Ты не могла бы, пожалуйста, забыть о славной фамилии Пиппен? Ты испортила бренд «Пиппен», и ты, чёрт возьми, только что испортила бренд «Джордан», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

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