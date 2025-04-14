Зарплаты трёх игроков не прошедшего в плей-офф «Финикса» больше, чем у всего «Детройта»

Три лидера «Финикс Санз» Кевин Дюрант, Девин Букер и Брэдли Бил по итогам нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) заработают больше, чем весь состав «Детройт Пистонс». При этом «Финикс» уже закончил борьбу в этом сезоне, а «Детройт» пробился в плей-офф, где в первом раунде Восточной конференции встретится с «Нью-Йорк Никс».

Дюрант, Букер и Бил в нынешнем сезоне заработают $ 150,5 млн, в то время как все игроки «Детройта» – $ 141,8 млн. Ни один игрок «Пистонс» не получит больше $ 26 млн. Самый высокооплачиваемый игрок «поршней» Тобиас Харрис в этом сезоне заработает $ 25,365 млн.

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