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Агент Шарифьянов сделал категоричное заявление о будущем Влада Голдина в НБА

Агент Шарифьянов сделал категоричное заявление о будущем Влада Голдина в НБА
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Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов ответил на вопрос по поводу перспектив российского баскетболиста Владислава Голдина. По мнению Шарифьянова, Голдин окажется в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Влад сильно старше Егора [Дёмина], поэтому при попадании в НБА это имеет значение. Это, пожалуй, главный фактор. Он провёл классный сезон. Но что он может тащить команду, было понятно и в прошлом году. Вопрос с попаданием в НБА – он там окажется. Вопрос, в каком качестве. Для нас на самом деле нет большой разницы, быть задрафтованным во втором раунде или не быть задрафтованным вообще. Как раз когда игрок не задрафтован, даже лучше, потому что развязаны руки в плане команд», — сказал Шарифьянов в эфире «Радио «Зенит».

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