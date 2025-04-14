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«Со времён Мозгова многое изменилось». Агент Шарифьянов — о потенциале Голдина в НБА

«Со времён Мозгова многое изменилось». Агент Шарифьянов — о потенциале Голдина в НБА
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Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов поделился мнением о потенциале российского баскетболиста Владислава Голдина в случае попадания в НБА.

«Со времён Мозгова очень многое изменилось. Был период, когда пятые номера вообще перестали быть нужны и их заменили, по сути, ребята поменьше с броском. Но сейчас есть много больших топовых игроков, типа Николы Йокича, Джоэла Эмбиида, которых нужно останавливать в защите в первую очередь. Об этом многие думают, поэтому по два-три полноценных «пятых» семифутеров в каждой команде есть. Это рабочие места, и Влад на эти места претендует», — сказал Шарифьянов в эфире «Радио «Зенит».

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