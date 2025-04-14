Бронни Джеймс оценил свой первый сезон в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился мнением о своём первом сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Матчи в североамериканской лиге сын Леброна Джеймса чередует с G-лигой, где он также выступает за фарм-клуб «озёрников».

«Чувствую, что стал лучше. Вырос как игрок и как личность. Но впереди много работы. Прогресс идёт не быстро, но с каждым днём я становлюсь лучше. Готов к тому, чтобы расти за счёт каждой игры», — сказал Джеймс-младший в эфире Spectrum SportsNet.

В заключительном матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Бронни вышел в стартовом составе. Сын Леброна провёл на площадке более 38 минут и за это время набрал четыре очка, совершил три подбора и отдал шесть передач.

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