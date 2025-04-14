Аренас – о Ларсе Пиппен: держите её подальше от семьи Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас предостерёг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса от потенциальной связи кого-то из членов его семьи с Ларсой Пиппен – бывшей жены шестикратного чемпиона НБА Скотти Пиппена. Ранее Ларса встречалась с сыном Майкла Джордана Маркусом. В феврале этого года Маркуса арестовали.

«Это нужно остановить любой ценой. Пожалуйста, держите её подальше от семьи Джеймса. Ты не можешь ничем опорочить фамилию Джеймс», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

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