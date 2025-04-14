Виктор Вембаньяма — о восстановлении после тромбоза: не могу говорить много, но я голоден

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма признался, что чувствует себя хорошо. В настоящий момент француз продолжает процесс реабилитации после диагностированного в феврале тромбоза вен правого плеча.

«Я не собираюсь слишком распространяться на эту тему, потому что ещё многое предстоит сделать. Но я голоден и буду готов. Думаю, я получил самое качественное лечение, какое только может быть у пациента. Так что, оглядываясь назад, понимаю, что мне действительно повезло», — приводит слова Вембаньямы The Athletic.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

Вембаньяма хотел купить спорткар, но не влез в него: