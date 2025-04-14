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Владимир Гомельский оценил потенциал «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА

Владимир Гомельский оценил потенциал «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф НБА
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) нынешнего сезона.

«У «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом круге плей-офф есть преимущество своего поля. Думаю, что с определёнными сложностями, но «Лейкерс» во второй круг пройдут. А дальше – вряд ли», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Лос-Анджелес» занял третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции и в первом раунде плей-офф сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».

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