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Игорь Вольхин выбыл до конца сезона из-за травмы. Игрок перенёс операцию

Игорь Вольхин выбыл до конца сезона из-за травмы. Игрок перенёс операцию
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Лёгкий форвард «Зенита» Игорь Вольхин, выступающий за «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, пропустит остаток нынешнего сезона Единой лиги ВТБ из-за травмы, полученной 12 апреля в матче с «Пармой». Об этом информирует пресс-служба «Зенита».

По результатам медицинского обследования у спортсмена была диагностирована травма костей правого предплечья. Сообщается, что вчера, 13 апреля, Вольхину в Санкт-Петербурге была проведена операция. Через полтора месяца игрок сможет приступить к тренировкам. Весь процесс восстановления будет проходить под контролем медицинского и тренерского штабов БК «Зенит».

В составе нижегородцев Вольхин принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 8,4 очка, 4,5 подбора, одну передачу, 0,6 перехвата и 0,5 блок-шота за 25 минут на площадке. Ещё 16 игр в первой половине сезона форвард провёл за «Зенит».

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