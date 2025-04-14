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Игрок «Реала» обратился к лучшему бомбардиру Лиги ВТБ: я хорошо обучил тебя, юный сэнсэй

Игрок «Реала» обратился к лучшему бомбардиру Лиги ВТБ: я хорошо обучил тебя, юный сэнсэй
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Бывший игрок «Енисея» и рекордсмен Единой лиги ВТБ по очкам за сезон Ксэвьер Ратэн-Мэйс, ныне выступающий за мадридский «Реал», обратился к бывшему одноклубнику Джеремайе Мартину. Последний стал самым результативным баскетболистом регулярного чемпионата-2024/2025 в Лиге ВТБ (18,2 очка в среднем за игру).

«Я очень рад наблюдать за его успехами и тем сезоном, который он провёл. Быть лучшим бомбардиром топ-3 европейской лиги – это повод для гордости. Думаю, 18 очков за матч – это не так уж и плохо (смеётся). С нетерпением жду, когда он поведёт свою команду в плей-офф, и надеюсь, что он покажет большие цифры. Я хорошо обучил тебя, юный сэнсэй. Горжусь тобой и тем, чего ты добился в этом году!» – сказал Ратэн-Мэйс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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