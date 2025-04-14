Агент Шарифьянов назвал верное решение по выбору между NCAA и НБА в случае с Дёминым

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов выразил уверенность, что россиянин Егор Дёмин поступил верно, решив подать заявку на драфт НБА 2025 года. Шарифьянов считает, что Дёмин будет выбран лотерейным пиком на драфте.

«Мы понимали, что он будет на драфте. Мы понимаем, что он будет выбран лотерейным пиком в топ-14, что бы ни произошло и как бы он ни провёл индивидуальные тренировки в ближайшие два месяца. Сомнения относительно решения остаться в NCAA или уходить в НБА? Не думаю, что у кого-то, кто имеет отношение к Егору Дёмину, возникали сомнения. Это всё больше было для прессы, для болельщиков. Никаких сомнений там не было. Более того, американский спорт так устроен – если вас котируют в топ-15, то надо просто хватать этот шанс и дальше разбираться. ⟨...⟩ Никаких сомнений там не было», — сказал Шарифьянов в эфире «Радио «Зенит».

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: