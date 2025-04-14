Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Шарифьянов назвал верное решение по выбору между NCAA и НБА в случае с Дёминым

Агент Шарифьянов назвал верное решение по выбору между NCAA и НБА в случае с Дёминым
Аудио-версия:
Комментарии

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов выразил уверенность, что россиянин Егор Дёмин поступил верно, решив подать заявку на драфт НБА 2025 года. Шарифьянов считает, что Дёмин будет выбран лотерейным пиком на драфте.

«Мы понимали, что он будет на драфте. Мы понимаем, что он будет выбран лотерейным пиком в топ-14, что бы ни произошло и как бы он ни провёл индивидуальные тренировки в ближайшие два месяца. Сомнения относительно решения остаться в NCAA или уходить в НБА? Не думаю, что у кого-то, кто имеет отношение к Егору Дёмину, возникали сомнения. Это всё больше было для прессы, для болельщиков. Никаких сомнений там не было. Более того, американский спорт так устроен – если вас котируют в топ-15, то надо просто хватать этот шанс и дальше разбираться. ⟨...⟩ Никаких сомнений там не было», — сказал Шарифьянов в эфире «Радио «Зенит».

Материалы по теме
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android