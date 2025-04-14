Майк Мэлоун сделал первое заявление после увольнения из «Денвер Наггетс»

Майк Мэлоун впервые прокомментировал уход с поста главного тренера «Денвер Наггетс». Руководство команды приняло решение расстаться со специалистом 8 апреля.

«10 лет назад мне представилась невероятная возможность стать главным тренером «Денвер Наггетс». Тогда я и не подозревал, какое глубокое влияние это окажет на следующую декаду моей жизни. Хотел бы выразить глубочайшую благодарность семье Кронке, всем нашим замечательным игрокам и моему невероятно талантливому тренерскому штабу. Для меня было честью работать бок о бок с вами каждый день. Помочь «Денверу» выиграть первый титул в НБА – достижение, которым я всегда буду дорожить. «Денвер» – мой дом, и работать тренером здесь было для меня честью», — приводит текст письма Мэлоуна Denver Post.

Майк Мэлоун отдал Йокичу мяч, которым он установил рекорд: