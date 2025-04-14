Игрок «Спёрс» возглавил финальный рейтинг НБА за звание «Лучший новичок»

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2024/2025, лидерство в котором сохранил 20-летний американский игрок клуба «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, выступающий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Победителя выбирают спортивные журналисты из США и Канады голосованием за трёх лучших новичков из списка. За первое место начисляется пять очков, за второе — три, а за третье — одно. Игрок, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся новичком года НБА.

Рейтинг претендентов на звание «Новичок года» на 14 апреля 2025 года:

1. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).

2. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).

3. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).

4. Кел'эл Уэр («Майами Хит»).

5. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).

6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).

8. Исайя Кольер («Юта Джаз»).

9. Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).

10. Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).