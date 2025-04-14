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Игрок «Спёрс» возглавил финальный рейтинг НБА за звание «Лучший новичок»

Игрок «Спёрс» возглавил финальный рейтинг НБА за звание «Лучший новичок»
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый и заключительный рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2024/2025, лидерство в котором сохранил 20-летний американский игрок клуба «Сан-Антонио Спёрс» Стефон Касл, выступающий на позициях разыгрывающего и атакующего защитника.

Победителя выбирают спортивные журналисты из США и Канады голосованием за трёх лучших новичков из списка. За первое место начисляется пять очков, за второе — три, а за третье — одно. Игрок, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся новичком года НБА.

Рейтинг претендентов на звание «Новичок года» на 14 апреля 2025 года:

1. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Закари Рисашер («Атланта Хоукс»).
3. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
4. Кел'эл Уэр («Майами Хит»).
5. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).
6. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).
8. Исайя Кольер («Юта Джаз»).
9. Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
10. Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

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