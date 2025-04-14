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Аналитик: Леброн может взять семь титулов, но в обществе он не будет лучше Джордана

Аналитик: Леброн может взять семь титулов, но в обществе он не будет лучше Джордана
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Аналитик и эксперт Дэн Патрик считает, что никакие заслуги четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера калифорнийского «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса не смогут затмить наследие легендарного Майкла Джордана.

«На мой взгляд, у Леброна величайшая баскетбольная карьера, если рассматривать её в целом. Но Джеймс никогда не станет Майклом Джорданом. Люди не допустят этого. Интересно, как мы храним память о Джордане, будто это самая важная часть жизни. Леброн может завоевать семь титулов, но в общественном сознании он никогда не сможет превзойти Майкла Джордана», — приводит слова Патрика портал Fadeaway World.

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