Пол Джордж: в будущем «Сиксерс» сможет бороться за чемпионство

34-летний девятикратный участник Матча всех звёзд, а также лёгкий форвард клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Пол Джордж считает, что в будущем у его команды появятся шансы на то, чтобы претендовать на завоевание кубка Ларри О'Брайена.

«На мой взгляд, в будущем мы сможем стать командой, которая будет способна бороться за чемпионство. Помимо здоровых игроков, я думаю, нам понадобятся преемственность, идентичность. Это именно то, что нам нужно найти как команде», — приводит слова Джорджа портал Basket News.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» в регулярном сезоне-2024/2025 одержала победу в 24 матчах и потерпела поражение в 58 встречах.