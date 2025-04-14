Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж: в будущем «Сиксерс» сможет бороться за чемпионство

Пол Джордж: в будущем «Сиксерс» сможет бороться за чемпионство
Комментарии

34-летний девятикратный участник Матча всех звёзд, а также лёгкий форвард клуба «Филадельфия Сиксерс» американец Пол Джордж считает, что в будущем у его команды появятся шансы на то, чтобы претендовать на завоевание кубка Ларри О'Брайена.

«На мой взгляд, в будущем мы сможем стать командой, которая будет способна бороться за чемпионство. Помимо здоровых игроков, я думаю, нам понадобятся преемственность, идентичность. Это именно то, что нам нужно найти как команде», — приводит слова Джорджа портал Basket News.

Напомним, «Филадельфия Сиксерс» в регулярном сезоне-2024/2025 одержала победу в 24 матчах и потерпела поражение в 58 встречах.

Материалы по теме
Думали, просто формальность? Последний матч регулярки НБА оказался по-настоящему огненным!
Думали, просто формальность? Последний матч регулярки НБА оказался по-настоящему огненным!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android