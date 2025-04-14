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Известна команда, которая обладает наибольшим шансом на первый пик драфта НБА 2025 года

Известна команда, которая обладает наибольшим шансом на первый пик драфта НБА 2025 года
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После прошедшего 13 апреля заключительного тура Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало известно, что коллектив «Юта Джаз» обладает наибольшим шансом получить на лотерее первый пик на предстоящем драфта североамериканской лиги.

В заключительной игре регулярного чемпионата баскетболисты «Юты» уступили команде «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 105:116, таким образом закончив сезон с худшим соотношением побед и поражений — 17-65.

НБА — регулярный чемпионат
13 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
116 : 105
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 43, Гобер - 19, Дивинченцо - 16, Рид - 11, Рэндл - 10, Александер-Уолкер - 9, Макдэниелс - 8, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Конли, Кларк, Миллер, Гарза
Юта Джаз: Сенсабо - 22, Чьебв - 18, Филиповски - 15, Джузэнг - 15, Джордж - 14, Михайлюк - 14, Поттер - 7, Секстон, Спрингер

Теперь «Юта» обладает наивысшим шансом на получение первого номера драфта в лотерее НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-5 главных кандидатов на первый пик в сезоне-2025.

1. «Юта Джаз» — 14%.
2. «Вашингтон Уизардс» — 13,4%.
3. «Шарлотт Хорнетс» — 12,7%.
4. «Нью-Орлеан Пеликанс» — 12%.
5. «Филадельфия Сиксерс» — 47,9%.

Главным претендентом среди игроков на то, чтобы стать первым номером драфта, является Купер Флэгг из NCAA.

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