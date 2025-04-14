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Известна команда, которая обладает наибольшим шансом на первый пик драфта НБА 2025 года

После прошедшего 13 апреля заключительного тура Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стало известно, что коллектив «Юта Джаз» обладает наибольшим шансом получить на лотерее первый пик на предстоящем драфта североамериканской лиги.

В заключительной игре регулярного чемпионата баскетболисты «Юты» уступили команде «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 105:116, таким образом закончив сезон с худшим соотношением побед и поражений — 17-65.

Теперь «Юта» обладает наивысшим шансом на получение первого номера драфта в лотерее НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-5 главных кандидатов на первый пик в сезоне-2025.

1. «Юта Джаз» — 14%.

2. «Вашингтон Уизардс» — 13,4%.

3. «Шарлотт Хорнетс» — 12,7%.

4. «Нью-Орлеан Пеликанс» — 12%.

5. «Филадельфия Сиксерс» — 47,9%.

Главным претендентом среди игроков на то, чтобы стать первым номером драфта, является Купер Флэгг из NCAA.