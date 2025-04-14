Руководство «Финикса» уволило главного тренера Буденхольцера — Чарания

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» уволило 55-летнего американского главного тренера коллектива Майка Буденхольцера, сообщил авторитетный журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Майк Буденхольцер был уволен из команды «Финикс Санз» после того, как коллектив занял 11-е место в сезоне при 36 победах и 46 поражениях», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Это третье межсезонье подряд, когда коллектив из Финикса меняет главного тренера. По итогам сезона-2024/2025 «Санз» являются одной из трёх худших команд североамериканской лиги по показателю защиты.

Буденхольцер стал чемпионом НБА на посту главного тренера в «Милуоки Бакс» в 2021 году. В качестве ассистента — четырежды в «Сан-Антонио Спёрс» (в 1999-м, 2003-м, 2005-м и 2007-м).